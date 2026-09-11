Доля налоговых поступлений от МСП в Ростовской области составила 15%

В первом полугодии 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Ростовской области перечислили в бюджет 32 млрд руб. налоговых платежей по льготным условиям. Эта сумма составляет 15% от общих налоговых поступлений региона, достигших 214 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

В 2025 году объем налоговых отчислений МСП составил 41 млрд руб. — 11,7% от совокупных поступлений в размере 351 млрд руб.

На территории Ростовской области ведут деятельность свыше 185 тыс. субъектов МСП, включая более 39 тыс. юридических лиц и 146 тыс. индивидуальных предпринимателей. За год количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 2,4 %.

Мария Хоперская