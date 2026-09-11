Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону стоит в среднем 28 тысяч рублей

Ростов-на-Дону находится на 27-м месте рейтинга стоимости аренды жилья в городах России. Рейтинг публикует федеральный портал «Мир квартир». По данным аналитиков ресурса, снять однокомнатную квартиру в столице донского региона в августе стоило 27,8 тыс. руб. с ростом 2,3% к июлю, двухкомнатную — 34,6 тыс. руб. (+0,5%), трехкомнатную — 41,7 тыс. руб. (-0,6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Ростов» директор федеральной компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов, цифры в целом отражают реальную рыночную ситуацию, хотя по некоторым городам данные требуют уточнения. Так, по словам эксперта, ставка на аренду однокомнатной квартиры в Ростов-на-Дону на уровне 27,8 тыс. руб. несколько завышена. По информации «Домклик», в августе 2026 года медианная ставка аренды однокомнатных квартир и студий в Ростове составила 23 тыс. рублей, что на 8% ниже апрельских показателей. Предложение в городе, по словам руководителя ростовских «Этажей», выросло на 55,6% — это максимальный показатель среди 20 крупных городов России.

«Именно рост числа свободных квартир сдерживает цены, несмотря на сезонный спрос. Главная общая причина разнонаправленной динамики — предложение растет быстрее спроса. Собственники, не сумевшие продать квартиры по желаемой цене, массово выходят на рынок аренды. В результате конкуренция между арендодателями остается высокой даже в пиковый сезон»,— рассказывает Андрей Иванов.

Он также отмечает, что высокая ключевая ставка (сейчас 14,25%) делает ипотеку недоступной для большинства желающих решить своей квартирный вопрос. Рыночные кредиты, по словам руководителя агентства недвижимости, достигают 17–19% годовых.

«Люди, которые хотели бы купить жилье, вынуждены снимать — это подогревает спрос на аренду. Собственники не могут продать квартиры по устраивающей их цене и перегоняют их в аренду. За год предложение студий выросло на 50%, однокомнатных — на 35%. Это сбивает арендные ставки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, часть арендаторов вернется к покупке жилья, и спрос на аренду начнет падать. Но пока этого не произошло.

Рынок недвижимости сегодня работает как насос, перекачивающий неплатежеспособных покупателей в арендаторов, а незакрытые сделки продавцов — в арендодателей. Это создает на рынке аренды парадоксальную ситуацию: спрос высокий, но и предложение растет, что не дает ставкам сильно расти. В ряде городов они даже снижаются»,— рассказал Андрей Иванов.

В целом по России в августе текущего года на рынке аренды начался уверенный рост цен. Аналитики портала «Мир квартир» отмечают, что в подавляющем числе городов России ставки выросли на все типы квартир. Гендиректор портала Павел Луценко сообщил, что спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. «Прогнозируем, что рост продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением»,— резюмировал эксперт.

О ситуации с ценами на аренду жилья в городах Юга России и Северного Кавказа — читайте в материале «Review. Юг России» «Место аренды пусто не бывает».

Дмитрий Михеенко