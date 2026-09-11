Госимущество Ростовской области не смогли продать за 271 млн рублей

Аукцион по продаже государственного имущества Ростовской области за 271,3 млн руб. признан несостоявшимся — на участие не поступило ни одной заявки. Итоги торгов опубликованы на сайте правительства региона. С ними ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аукцион проводило министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организации Ростовской области на площадке «РТС тендер» 11 сентября.

На торги было выставлено девять лотов нежилых помещений общей стартовой стоимостью более 271 млн рублей. Три объекта расположены в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на ул. 2-я Володарского, 172/88 (лоты № 1-3, площади 69,2, 103,3 и 69,4 кв. м, начальные цены — от 6,4 до 9,8 млн руб.). Ещё шесть помещений (лоты № 4-9) находятся по адресу пр. Ленина, 140а — это помещения площадью от 334,2 до 610,8 кв. м на разных этажах, включая подземный, с начальными ценами от 32,7 до 49,1 млн руб.

Общая начальная цена всех лотов составила 271,3 млн рублей с учетом НДС (22%). Все цены указаны с учетом налога, сумма НДС по всем лотам превышает 48,9 млн руб.

Наталья Белоштейн