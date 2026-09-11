Жительницу Ростова приговорили к условному сроку за финансирование экстремизма

Ворошиловский районный суд РостованаДону признал местную жительницу виновной в финансировании экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Об этом сообщила объединенная прессслужба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в с 5 августа 2021 года по 5 января 2022 года фигурантка перечисляла со своей банковской карты денежные средства, предназначенные для финансирования экстремистской деятельности. Общая сумма переводов составила 9 тыс. руб.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд также постановил конфисковать у нее денежные средства в размере, эквивалентном сумме перевода, — 9 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн