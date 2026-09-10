Главные новости за 10 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону губернатор региона Юрий Слюсарь проинспектировал масштабный проект по строительству ливневой канализации. Работы ведутся с опережением графика: необходимое оборудование и материалы уже закуплены, а для подземных работ запущен тоннелепроходческий щит.

Начальником штаба главного управления МВД России по Ростовской области назначили полковника внутренней службы Кирилла Денисенко. Полицейский с 2025 по 2026 годы, перед назначением, занимал должность замначальника штаба.

В Ростовской области многоквартирный жилой фонд готов к отопительному сезону на 94%, котельные — на 88%, тепловые сети — на 91%, водопроводные сети — на 74%.

Власти Ростова взыскивают с краснодарского подрядчика 616 млн руб. Суд Арбитражного суда Ростовской области принял к рассмотрению исковое заявление муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (МКУ «ДИСОТИ») к ООО «Полюс».

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения требование министерства ЖКХ Ростовской области о взыскании с администрации Аксайского городского поселения 48,3 млн рублей за задержку благоустройства парка «Мухина балка».

В Ростове гражданина Белоруссии осудили за подготовку теракта в Новороссийске. Суд приговорил Матвея Китова к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также к штрафу в 300 тыс. руб.