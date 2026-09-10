В Ростове гражданина Белоруссии осудили за подготовку теракта в Новороссийске

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Республики Беларусь Матвею Китову, признанному виновным в прохождении террористической подготовки, приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене в пользу иностранного государства (ст. 205.3, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 и ст. 276.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доказано, что в декабре 2024 года Китов, находясь в Краснодаре, вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником Службы безопасности Украины. Осужденный согласился на конфиденциальное сотрудничество с иностранной спецслужбой и в феврале 2025 года получил задание — устроить взрыв с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) в пункте отбора на военную службу по контракту в Новороссийске. Вместе с заданием ему передали детальную инструкцию по сборке и активации СВУ.

На следующий день, 27 февраля 2025 года, Китов прибыл в Новороссийск, извлек компоненты устройства из тайника и перепрятал их в другом месте, где они хранились до изъятия сотрудниками правоохранительных органов. В ходе судебного заседания Матвей Китов полностью признал вину. По его словам, за выполнение задания по организации теракта сотрудник СБУ передал ему $805.

Суд приговорил Китова к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также к штрафу в 300 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев