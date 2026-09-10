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Тоннелепроходческий щит запустили в Ростове для строительства ливневой канализации

В Ростове-на-Дону губернатор региона Юрий Слюсарь проинспектировал масштабный проект по строительству ливневой канализации. Об этом глава Ростовской области сообщил в своих соцсетях.

Фото: соцсети Юрия Слюсаря

Фото: соцсети Юрия Слюсаря

Новые коммуникации охватят районы города, где живут более 200 тыс. человек, — Левенцовку, улицы Доватора и Жданова. Общая стоимость проекта составляет 10,5 млрд руб. Основная часть финансирования — 8,7 млрд руб. — поступает из федерального бюджета в форме инфраструктурного кредита.

Проектом предусмотрена прокладка более 6 км новых сетей и возведение очистных сооружений. Отмечается, что работы ведутся с опережением графика: необходимое оборудование и материалы уже закуплены, а для подземных работ запущен тоннелепроходческий щит.

Константин Соловьев

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