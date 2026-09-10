С подрядчика реконструкции улицы Вавилова взыскивают 616 млн рублей

Суд Арбитражного суда Ростовской области принял к рассмотрению исковое заявление муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (МКУ «ДИСОТИ») к ООО «Полюс». Сумма исковых требований составляет 616,67 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Суд обязал стороны представить дополнительные материалы. Ответчику — ООО «Полюс» — надлежит направить письменный мотивированный отзыв со ссылками на нормы права, документы в обоснование своей позиции, доказательства возврата денежных средств (при их наличии), а также договор на утилизацию с полигоном, акты по нему и расчет объема вывезенного мусора. Истцу поручено предоставить пояснения с учетом документов ответчика и акта проверки Управления Федерального казначейства (УФК). Суд определил отложить судебное заседание на 8 октября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Полюс» зарегистрировано в 2015 году в Краснодаре. Уставный капитал общества составляет 1,5 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем общества является Юрий Косян. Выручка компании за 2025 год составляет 3,84 млрд рублей, прибыль — 19,97 млн рублей.

Иск связан с исполнением крупного инфраструктурного контракта. Контракт на реконструкцию дороги по улице Вавилова со строительством транспортной развязки на пересечении с улицами Особенная и проспектом Королева был заключен между администрацией Ростова-на-Дону и ООО «Полюс» в мае 2022 года. Об этом ранее сообщили в пресс-службе городской администрации. Согласно данным сайта госзакупок, сумма соглашения превышает 4,3 млрд рублей, а общий объем средств на реализацию проекта составляет 5,8 млрд рублей. Работы на объекте должны были завершиться до декабря 2025 года.

Проект предполагает расширение улицы Вавилова до четырех полос движения протяженностью 10,5 км. На первом уровне развязки запланировано транспортное кольцо «ул. Королева — ул. Вавилова — микрорайон Суворовский», второй уровень будет обустроен через мост. Для освобождения территории под строительство городская администрация начала выкуп земельных участков еще в марте; всего подлежит изъятию 119 участков.

Тат Гаспарян