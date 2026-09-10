Суд освободил мэрию Аксая от выплаты 48,3 млн рублей за срыв сроков благоустройства

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения требование министерства ЖКХ Ростовской области о взыскании с администрации Аксайского городского поселения 48,3 млн рублей за задержку благоустройства парка Мухина балка. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

Проект благоустройства природного заповедника Мухина Балка стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках соглашения от 19.12.2020 между Минстроем РФ и Правительством Ростовской области региону был выделен межбюджетный трансферт на сумму 48,3 млн рублей. Эти средства были доведены до муниципалитета.

Работы должны были завершиться к 20.12.2022, но объект был сдан только 18.12.2023. Цена муниципального контракта с подрядчиком ООО «Асгард» составила 133,19 млн рублей.

Из-за нарушения графика Управление Федерального казначейства выдало министерству предписание вернуть федеральную субсидию. Региональное ведомство вернуло 48,3 млн рублей в федеральный бюджет из собственных средств, после чего попыталось компенсировать потери, выставив регрессный иск муниципалитету.

Суд первой инстанции отказал министерству в удовлетворении требований. Апелляционная инстанция полностью поддержала это решение. Суд указал, что проект реализован в полном объеме, а условия соглашений не предусматривали финансовых санкций именно за нарушение промежуточных или конечных сроков, если итоговая цель достигнута.

Также суд установил, что министерство добровольно исполнило предписание Казначейства, не оспорив его законность в установленном порядке. Ссылка истца на пункт 4.3.2 соглашения была признана несостоятельной, поскольку этот пункт предусматривает возврат средств при недостижении результата. Парк построен, поэтому формальных оснований для взыскания убытков как за невыполненную работу нет.

В постановлении от 25 августа 2026 года коллегия судей под председательством Д.В. Емельянова отметила, что доводы жалобы сводятся лишь к переоценке доказательств, что не является основанием для отмены решения. Администрация Аксайского городского поселения освобождена от выплаты долга. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Тат Гаспарян