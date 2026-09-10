Жилищный фонд Ростовской области готов к отопительному сезону на 94%

В Ростовской области многоквартирный жилой фонд готов к отопительному сезону на 94%, котельные — на 88%, тепловые сети — на 91%, водопроводные сети — на 74%. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного штаба с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, в регионе подготовлен необходимый запас топлива. Помимо проведения штаба, как отметил губернатор, запланированы объезд ключевых объектов теплоснабжения и отдельное совещание по подготовке к зиме.

В сфере строительства с начала года в области ввели более 2,1 млн кв. м недвижимости, из которых 1,6 млн кв. м составляет жилье. До конца года планируется ввести еще 1,3 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, что позволит превысить плановый показатель в 3,35 млн кв. м.

Константин Соловьев