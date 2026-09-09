Главные новости за 9 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону провели рейды по эвакуации брошенных и неправильно припаркованных электросамокатов. В Октябрьском районе города вывезли на спецплощадку около 30 самокатов, оставленных вне разрешенных мест.

В Ростовской области началась активная уборка поздних зерновых и масличных культур. Поздние зерновые собраны на площади 22,5 тыс. га, что составляет 16% от плана, валовой сбор составил 33 тыс. т. Масличные культуры аграрии убрали на площади 254 тыс. га, что соответствует 21% от плана, валовой сбор достиг 414 тыс. т.

Батайский городской суд приостановил на 90 суток деятельность аквапарка «Южный» в Батайске Ростовской области. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Летом спрос на дизельные автомобили с пробегом в Ростовской области вырос на 34% по сравнению с показателем лета прошлого года. Средняя цена такого авто составила 2,7 млн руб.

В Ростовской области к газу подключили 37 тыс. домовладений. В процессе исполнения находятся более 57 тыс. заявок, заключено свыше 50 тыс. договоров на техническое присоединение.

Работодатели, ищущие студентов для подработки в Ростове-на-Дону, в среднем готовы платить им 5,5 тыс. руб. за одну смену. Больше всего в городе платят курьерам — в среднем работодатели предлагают чуть более 6 тыс. руб. за смену.