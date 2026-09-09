К газопроводам в Ростовской области подключили 3,4 тысячи домов с начала года

В Ростовской области к газу подключили 37 тыс. домовладений. В процессе исполнения находятся более 57 тыс. заявок, заключено свыше 50 тыс. договоров на техническое присоединение. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, техническую возможность подключения создали для 47,7 тыс. домов. С начала года к системе газоснабжения присоединились 3,4 тыс. домовладений. Отдельное внимание, как отмечается, уделяется льготным категориям граждан: компенсация затрат на проведение газа составляет 100 тыс. руб. В настоящее время прорабатывается расширение перечня получателей этой поддержки.

Кроме того, продолжается газификация социальных объектов. Доступ к газу уже получили 45 учреждений — школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты.

Константин Соловьев