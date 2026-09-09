К газопроводам в Ростовской области подключили 3,4 тысячи домов с начала года
В Ростовской области к газу подключили 37 тыс. домовладений. В процессе исполнения находятся более 57 тыс. заявок, заключено свыше 50 тыс. договоров на техническое присоединение. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным властей, техническую возможность подключения создали для 47,7 тыс. домов. С начала года к системе газоснабжения присоединились 3,4 тыс. домовладений. Отдельное внимание, как отмечается, уделяется льготным категориям граждан: компенсация затрат на проведение газа составляет 100 тыс. руб. В настоящее время прорабатывается расширение перечня получателей этой поддержки.
Кроме того, продолжается газификация социальных объектов. Доступ к газу уже получили 45 учреждений — школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты.