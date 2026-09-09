На Дону поздние зерновые культуры убрали на площади 22,5 тысячи га

В Ростовской области началась активная уборка поздних зерновых и масличных культур. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Поздние зерновые собраны на площади 22,5 тыс. га, что составляет 16% от плана, валовой сбор составил 33 тыс. т. Масличные культуры аграрии убрали на площади 254 тыс. га, что соответствует 21% от плана, валовой сбор достиг 414 тыс. т. Подсолнечник — основная масличная культура региона — собран на площади 125 тыс. га. Урожайность культуры составила 17,6 центнера с га, превысив прошлогодние показатели. Параллельно продолжается уборка сахарной свеклы, картофеля, овощей и винограда.

Донские сельхозпроизводители также готовят почву к севу озимых. На сегодняшний день подготовлено более 1,5 млн га при плане в 2,8 млн га. Северные районы области уже приступили к посевной: засеяно около 66 тыс. га.

Для поддержки аграриев в регионе действует зерновая субсидия. Лимит для Ростовской области на субсидирование произведенного и реализованного зерна урожая 2025–2026 годов превышает 600 млн руб.

Константин Соловьев