Летом спрос на дизельные автомобили с пробегом в Ростовской области вырос на 34% по сравнению с показателем лета прошлого года. Средняя цена такого авто составила 2,7 млн руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса Авито Авто.

«Основной выбор таких машин сегодня сосредоточен на вторичке, где сформирован широкий парк моделей, тогда как предложение новых автомобилей с таким типом двигателя значительно ниже»,— отметил директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев.

Лидером среди самых популярных авто стала Toyota Land Cruiser со средней ценой 5,5 млн руб. Далее следуют BMW 5 (3,5 млн руб.), BMW 3 (2,6 млн руб.), BMW X5 (5,9 млн руб.) и Hyundai Santa Fe (2,2 млн руб.).

Кристина Федичкина