В Ростове студентам в среднем предлагают 5,5 тыс. рублей за день подработки

Работодатели, ищущие студентов для подработки в Ростове-на-Дону, в среднем готовы платить им 5,5 тыс. руб. за одну смену. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса Авито Подработка.

Больше всего в городе платят курьерам — в среднем работодатели предлагают чуть более 6 тыс. руб. за смену.

В целом по России в январе–августе 2026 года число предложений о подработках выросло на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение в стране составляет почти 5,7 тыс. руб. за смену.

Кристина Федичкина