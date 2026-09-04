Главные новости за 4 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону представили концепции развития Привокзальной площади и входа в парк Горького, а также проект высотной застройки вдоль улицы Сиверса. Проекты рассмотрел городской градостроительный совет.

В Ростовской области с начала года перечислили 1,3 млрд руб. ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Мерой поддержки воспользовались 8,9 тыс. семей.

В Ростовской области в 2026 году на программу «Комплексное развитие территорий» предусмотрено 3,5 млрд руб. Планируется, что 2 млрд руб. направят на капитальный ремонт объектов водоснабжения в Кашарском, Милютинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Шолоховском районах.

На Дону из-за подтопления под запрет на стройку попали 50 тыс. участков общей площадью более 9,7 тыс. кв. км. Ограничения затронули проекты комплексного развития территорий (КРТ) в левобережной зоне и Кумженской роще: 100 га к востоку от Гребного канала, 80 га в районе памятника «Тачанка» и 60 га в районе Кумженской рощи.

В дорожный фонд Таганрога направят более 240 млн руб. на строительство четырех новых дорог. Кроме того, новая котельная, возведенная на месте разрушенной в результате атаки БПЛА, будет готова к началу сезона.

В Ростовской области продлили ограничение на пребывание граждан в лесах до 24 сентября. Запрет также распространяется на въезд автомобилей и другой техники на территорию лесных участков.