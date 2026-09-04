В Ростове предложили объединить площади железнодорожного и автовокзала

В Ростове-на-Дону представили концепции развития Привокзальной площади и входа в парк Горького, а также проект высотной застройки вдоль улицы Сиверса. Проекты рассмотрел городской градостроительный совет.

Для Привокзальной площади архитекторы предложили объединить пространства перед железнодорожным и автовокзалом в единый ансамбль. Центральным объектом должен стать новый гостиничный комплекс для пассажиров. Транспортную схему планируется дополнить надземной галереей, которая свяжет автовокзал, пересадочную площадку, многоуровневую парковку и трамвайную остановку, что позволит пассажирам перемещаться между объектами, не выходя на улицу.

Концепцию уже одобрило руководство Северо-Кавказской железной дороги. При этом инвесторам предстоит согласовать проект с повышенными требованиями к архитектурному облику территории. В мэрии рассчитывают, что пространство у вокзалов будет не только удобным для пассажиров, но и станет полноценной городской площадью.

Отдельно градостроительный совет рассмотрел перспективы застройки вдоль улицы Сиверса. Здесь допускается появление высотного здания, которое может стать архитектурной доминантой района. При реализации двух проектов комплексного развития территории инвесторы должны будут руководствоваться единым проектом планировки.

Еще одна концепция касается северного входа в парк Горького. Архитекторы предлагают вернуть ему исторический облик и визуально связать с Соборным переулком и собором. Для этого предполагается создать аллею с перспективой на храм, установить колоннады на Пушкинской улице и непосредственно у входа в парк. В композицию также должен войти восстановленный фонтан.

Все три проекта предусматривают комплексное изменение городских пространств, а не отдельное благоустройство конкретных объектов.

Валерий Климов