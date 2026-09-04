На Дону из-за вероятности подтопления под запрет на стройку попали 50 тысяч участков
В Ростовской области в зонах затопления и подтопления расположено почти 50 тыс. земельных участков общей площадью более 9,7 тыс. кв. км. Об этом пишут «Ведомости. Юг» со ссылкой на региональное министерство строительства.
Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ
С 4 августа в России вступили в силу новые нормы Водного кодекса, запрещающие любое строительство на таких территориях, за исключением объектов инженерной защиты. В Ростовской области ограничения затронули проекты комплексного развития территорий (КРТ) в левобережной зоне и Кумженской роще: 100 га к востоку от Гребного канала, 80 га в районе памятника «Тачанка» и 60 га в районе Кумженской рощи. Совокупная емкость этих участков превышает 1,5 млн кв. м жилья.
В сообщении отмечается, что региональные власти рассчитывают на смягчение запрета и намерены направить предложения по корректировке норм Водного кодекса в федеральный центр. В августе министерство строительства Ростовской области направило запросы в Минстрой России и сенатору от регионального законодательного собрания Василию Голубеву. Письма касаются в том числе разъяснения практических вопросов, связанных со строительством, реконструкцией и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в зонах подтопления и затопления.