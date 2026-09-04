На Дону из-за вероятности подтопления под запрет на стройку попали 50 тысяч участков

В Ростовской области в зонах затопления и подтопления расположено почти 50 тыс. земельных участков общей площадью более 9,7 тыс. кв. км. Об этом пишут «Ведомости. Юг» со ссылкой на региональное министерство строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

С 4 августа в России вступили в силу новые нормы Водного кодекса, запрещающие любое строительство на таких территориях, за исключением объектов инженерной защиты. В Ростовской области ограничения затронули проекты комплексного развития территорий (КРТ) в левобережной зоне и Кумженской роще: 100 га к востоку от Гребного канала, 80 га в районе памятника «Тачанка» и 60 га в районе Кумженской рощи. Совокупная емкость этих участков превышает 1,5 млн кв. м жилья.

В сообщении отмечается, что региональные власти рассчитывают на смягчение запрета и намерены направить предложения по корректировке норм Водного кодекса в федеральный центр. В августе министерство строительства Ростовской области направило запросы в Минстрой России и сенатору от регионального законодательного собрания Василию Голубеву. Письма касаются в том числе разъяснения практических вопросов, связанных со строительством, реконструкцией и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства в зонах подтопления и затопления.

Константин Соловьев