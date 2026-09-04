Ростовская область направит 3,5 млрд на развитие сельских территорий

В Ростовской области в 2026 году на программу «Комплексное развитие территорий» предусмотрено 3,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Планируется, что 2 млрд руб. направят на капитальный ремонт объектов водоснабжения в Кашарском, Милютинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Шолоховском районах. По данным властей, за пять лет доля сельских домов, обеспеченных центральным водоснабжением, газом и канализацией, увеличилась с 41% до 59%, а общий объем вложенных бюджетных средств на эти цели составил 15 млрд руб.

В 11 районах выделили средства на подготовку земельных участков под строительство жилья. В результате собственные дома возвели более 2 тыс. семей, в том числе многодетные и семьи участников СВО. В прошлом году, как отметил губернатор, в регионе благоустроили 36 территорий в 34 сельских поселениях. В 2026 году планируется обновить 43 общественных пространства в 41 поселении.

По словам главы региона, благодаря инвестиционному налоговому вычету предприниматели поддерживают учреждения культуры: в 2026 году в хуторе Туроверове Миллеровского района после капремонта открылся сельский дом культуры, на восстановление которого привлекли 20 млн руб.

Константин Соловьев