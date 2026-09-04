В Ростовской области запретили посещать леса до 24 сентября

В Ростовской области продлили ограничение на пребывание граждан в лесах до 24 сентября. Об этом 4 сентября сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Запрет также распространяется на въезд автомобилей и другой техники на территорию лесных участков. Исключение сделано для машин лесопожарных формирований, оперативных и аварийно-спасательных служб, пожарных подразделений, а также патрульных групп муниципалитетов.

Ограничения связаны с сохраняющейся пожароопасностью в лесах региона. Власти призвали жителей соблюдать требования пожарной безопасности и не разводить костры и не оставлять непотушенные окурки на природных территориях.

Валерий Климов