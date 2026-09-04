В Ростовской области выплатили 1,3 млрд рублей из маткапитала с начала года

В Ростовской области с начала года перечислили 1,3 млрд руб. ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Мерой поддержки воспользовались 8,9 тыс. семей, сообщает пресс-служба соцфонда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выплату могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 35,6 тыс. руб. Средства выплачиваются на детей в возрасте до трех лет. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка — в Ростовской области он составляет 17,2 тыс. руб. При расчете учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Выплата назначается на 12 месяцев, после чего родители вправе подать заявление на ее продление. Семьи, обратившиеся за назначением в течение полугода после рождения ребенка, получат средства за весь период, начиная с месяца его рождения. В остальных случаях заявление можно подать в любое время до достижения ребенком трехлетнего возраста, а выплаты начнут поступать с месяца обращения.

Константин Соловьев