Дорожный фонд Таганрога пополнят на 240 млн рублей для строительства четырех дорог
В дорожный фонд Таганрога направят более 240 млн руб. на строительство четырех новых дорог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По словам главы региона, работы уже начались на одном из объектов — в переулке 1-й Новый, где обустроят две автомобильные полосы, тротуары и освещение. Планируется, что новая дорога обеспечит удобное транспортное сообщение для более чем 2 тыс. жителей микрорайона. Завершить строительство могут в ноябре 2026 года.
В ходе встречи с главой города Светланой Камбуловой также обсуждалась подготовка к отопительному сезону. Новая котельная, возведенная на месте разрушенной в результате атаки БПЛА, будет готова к началу сезона, отмечается в сообщении. Кроме того, Юрий Слюсарь отметил, что по ряду проблемных объектов решения планируется вырабатывать с участием прокуратуры.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», реконструкция БСМП в Таганроге за 22 млрд рублей идет согласно графику.