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Главные новости за неделю 24–30 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Под атаку беспилотников попал логистический центр Ozon в Краснодаре.  

Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Карасунском округе Краснодара и повредили пятиэтажный многоквартирный дом. 

Бывшей управляющей краснодарского отделения Сбербанка Татьяне Сергиенко предположительно инкриминируется статья «мошенничество».  

Ленинский суд Краснодара признал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. 

На образование в Краснодарском крае в 2026 году направили около 234 млрд руб. Глава региона подчеркнул, что укрепление сферы образования остается приоритетом.

Расходы Краснодарского края на обслуживание государственного долга в 2027 году могут увеличиться на 41% и составить 11 млрд руб. против 7,8 млрд руб. годом ранее.  

Производство алкогольной продукции в Краснодарском крае за семь месяцев 2026 года увеличилось на 5,4% год к году, до 81,3 млн дал. 

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко не признал вину по делу об организации двух покушений на убийство. Процесс начался в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону. 

Организации, работающие в Крыму и Севастополе, смогут отсрочить уплату страховых взносов. Льгота станет доступна для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, гостиниц, санаториев, детских лагерей и общепита.  

От удара беспилотника в Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. В числе пострадавших два жителя строения. 

Власти края назвали фейком видео с «заявлением» губернатора Кубани о мобилизации. 

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