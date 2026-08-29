Главные новости за 29 августа. Ростов-на-Дону и область

«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 29 августа на стадионе Ozon Арена в Краснодаре. Единственный мяч хозяева забили на 19-й минуте. После подачи углового Кристиан пробил по воротам, а защитник «Краснодара» Жубал подставил ногу и изменил направление мяча. Для ростовчан это второе поражение в сезоне. Единственную победу команда одержала во втором туре, когда обыграла «Родину» со счетом 4:2.

Площадь лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области выросла до 171 га. Возгорание происходит на территории Романовского лесничества, Цимлянского участкового лесничества, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. В ликвидации пожара участвуют 108 человек и 45 единиц техники от РСЧС, в том числе 28 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. Возгорание в Лозновском лесу неподалеку от хутора Лозного началось утром 28 августа. К настоящему моменту огонь распространяется второй день. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Четверо детей госпитализированы после атаки беспилотников на Ростовскую область, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, дети находятся в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района. У пострадавших минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны. Еще двое детей находятся в удовлетворительном состоянии.

В Ростовской области при планировании бюджета на очередной финансовый год расходы на единовременные выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей будут предусматриваться в размере не менее 90% от фактически предусмотренного на текущий год объема. Такие данные содержатся в приказе министерства финансов Ростовской области от 28 августа, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». В областном бюджете на 2026 год на единовременные выплаты и материальную помощь отдельным категориям граждан из числа участников СВО и членам их семей предусмотрено 5,7 млрд руб.

В Ростовской области три человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Volvo, легковой машины Chery Tiggo и автобуса Yutong. Обстоятельства аварии устанавливает региональное управление МВД. По предварительным данным, водитель Volvo наехал на металлическое ограждение, разделявшее встречные потоки, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery Tiggo и автобусом. После столкновения транспортные средства загорелись.

Правоохранительные органы и медики устанавливают обстоятельства родов у 12-летней школьницы в Ростове-на-Дону. Главный врач учреждения Максим Уманский передал информацию о произошедшем правоохранителям. В Минздраве Ростовской области заявили, что сведения о ребенке, семье, диагнозах и других обстоятельствах, связанных с несовершеннолетними, разглашению не подлежат. По предварительным данным, девочка ранее встала на учет по беременности в женской консультации. Беременность выявили в мае 2026 года.

Около 40 жителей двух многоквартирных домов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, поврежденных при ночной атаке БПЛА, размещены в пункте временного размещения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, экспертный центр при Донском государственном техническом университете приступил к обследованию поврежденных домов. После завершения экспертизы будет решено, смогут ли жители вернуться в свои квартиры.