«Ростов» проиграл «Краснодару» в шестом туре РПЛ

«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 29 августа на стадионе Ozon Арена в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Соколов Фото: Николай Соколов

Единственный мяч хозяева забили на 19-й минуте. После подачи углового Кристиан пробил по воротам, а защитник «Краснодара» Жубал подставил ногу и изменил направление мяча.

Победа стала для «Краснодара» шестой подряд на старте чемпионата. Команда набрала 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» с пятью очками занимает 11-е место.

Для ростовчан это второе поражение в сезоне. Единственную победу команда одержала во втором туре, когда обыграла «Родину» со счетом 4:2.

Валерий Климов