В Ростовской области три человека погибли при столкновении Volvo с автобусом

В Ростовской области три человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Volvo, легковой машины Chery Tiggo и автобуса Yutong. Обстоятельства аварии устанавливает региональное управление МВД.

По предварительным данным, водитель Volvo наехал на металлическое ограждение, разделявшее встречные потоки, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery Tiggo и автобусом. После столкновения транспортные средства загорелись.

В аварии погибли водитель Volvo, а также водитель и пассажир Chery Tiggo. Все трое умерли на месте происшествия.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 тыс. кв. м. вокруг места ДТП. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Валерий Климов