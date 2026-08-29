В бюджет Дона на выплаты участникам СВО заложат не менее 90% нынешнего объема

В Ростовской области при планировании бюджета на очередной финансовый год расходы на единовременные выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей будут предусматриваться в размере не менее 90% от фактически предусмотренного на текущий год объема. Такие данные содержатся в приказе министерства финансов Ростовской области от 28 августа, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В областном бюджете на 2026 год на единовременные выплаты и материальную помощь отдельным категориям граждан из числа участников СВО и членам их семей предусмотрено 5,7 млрд руб., сообщало региональное правительство.

Согласно приказу, расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан из числа участников СВО и членам их семей на очередной финансовый год планируются в размере не менее 90% от фактически предусмотренного объема на текущий финансовый год на дату формирования предложений министерству труда и социального развития Ростовской области.

Отдельно документ устанавливает минимальный объем расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. На очередной финансовый год эти расходы планируются в размере не менее 60% от фактически предусмотренного объема на текущий финансовый год на дату формирования предложений правительству Ростовской области.

В областном бюджете на 2026 год на единовременные выплаты гражданам, добровольно заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и Росгвардии, предусмотрено 9,0158 млрд руб. Из них 8,0158 млрд руб. приходится на средства областного бюджета, еще 1 млрд руб. — на высвобождаемые средства в рамках списания задолженности по бюджетным кредитам.

Валерий Климов