Площадь лесного пожара в Романовском лесничестве Ростовской области выросла до 171 га

Площадь лесного пожара в Цимлянском районе Ростовской области выросла до 171 га. Возгорание происходит на территории Романовского лесничества, Цимлянского участкового лесничества, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ликвидации пожара участвуют 108 человек и 45 единиц техники от РСЧС, в том числе 28 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники.

Возгорание в Лозновском лесу неподалеку от хутора Лозного началось утром 28 августа. К настоящему моменту огонь распространяется второй день. Ситуацию осложняет сильный ветер. Ранее местные власти сообщали о возможности распространения огня в сторону поселка Дубравный.

Из-за пожара ограничено движение на участке региональной трассы Шахты—Цимлянск с 133-го по 142-й километр. Транспорт направляют через станицы Камышовскую и Лозновскую.

К тушению, помимо профессиональных пожарных и лесхозов, привлекались добровольцы. Администрация Цимлянского района обращалась к жителям с просьбой помочь в ликвидации возгорания и рекомендовала брать с собой лопаты, ранцевые огнетушители, воду и шанцевый инструмент. Накануне к работам также привлекали вертолет.

Ночью в районе пожара организовали дежурство, однако утром 29 августа ситуация вновь осложнилась. Угрозы населенным пунктам, по последним данным, нет.

Валерий Климов