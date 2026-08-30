Главные новости недели в Нижегородской области к 30 августа

Нижегородский завод «Сокол» рассматривают как площадку для развития малой авиации. На его базе возможно производство самолетов «Освей» и «Аккорд-201».

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Суд отказал группе нижегородцев в иске к мэрии и правительству против сноса стадиона «Водник».

Суд запросит сведения о наградах бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Они необходимы, чтобы разрешить ходатайство защиты об освобождении бывшего чиновника от уголовного преследования.

Экс-руководителю МКУ «ГУММиД» Илье Бебе назначили пять лет условно. Его признали виновным в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Апелляция отменила приговор вору в законе Звиаду Озманяну (Звиаду Тбилисскому). Но «авторитета» оставили под стражей.

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Нижегородский ХК «Торпедо» надеется на медали в новом сезоне КХЛ. Гендиректор клуба Евгений Забуга и главный тренер Алексей Исаков рассказали о подготовке к новому сезону.

Нижегородская область последней в РФ приняла закон о переходе на АУСН.

Число пострадавших от БПЛА нижегородских предпринимателей выросло в 2,5 раза — до 200 человек. Областной минпромторг организовал им встречу с представителями Wildberries.

Ректор ННГУ анонсировал бесплатное обучение за контракт с Минобороны РФ. Такая возможность появится при заключении контракта для службы в войсках беспилотных систем.

Минфин Нижегородской области привлечет 15 млрд рублей в банках. Срок кредитных линий составит один год.

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Сбербанк банкротит бетонный завод «Вектор» семьи Штокман. Долг компании перед кредитной организацией составил 305,4 млн руб.

Президент РФ Владимир Путин посетил Нижний Новгород. Он принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», осмотрел производство автомобилей Volga и новую ледовую арену.