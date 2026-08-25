Лобби в лоб

Советский райсуд назначил пять лет лишения свободы условно бывшему замдиректора ГУММиД Нижнего Новгорода Илье Бебе за превышение полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и запретил ему 2,5 года занимать муниципальные должности. По фабуле дела, осужденный угрозами навязал компанию «Дорилмост» своего отца субподрядчиком ООО «Экострой» при ремонте путепровода Мызинского моста. Фигурант полностью признал вину, обвинение также просило для него условное наказание. Обжаловать приговор защита не планирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Советский райсуд 25 августа огласил обвинительный приговор бывшему замдиректора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) Илье Бебе. Как писал «Ъ», ему вменили в вину превышение полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с лоббированием интересов компании «Дорилмост» своего отца Андрея Бебы, которое он навязал субподрядчиком ООО «Экострой» на ремонт путепровода Мызинского моста. «Экострой» получил субподряд ивановской организации «Домострой» по муниципальному контракту стоимостью 236,2 млн руб. Генподрядчик выиграл его в апреле 2024 года и обязался завершить работы к концу 2026-го. Узнав об этом, Илья Беба решил продвинуть интересы фирмы отца, в которую собирался устроиться после увольнения из ГУММиД. Благодаря участию в муниципальном заказе ООО «Дорилмост» могло получить дополнительный опыт для побед на торгах и увеличить активы, которыми в новой должности мог бы распорядиться Илья Беба, следовало из обвинительного заключения.

После переговоров Арутюном Урфаляном из ООО «Экострой», в которых участвовали отец и сын Беба, субподряд был продан «Дорилмосту» за 13% с рассрочкой платежей вместо изначально обсуждавшихся 15%, и компания осталась единственной на ремонте путепровода. Андрей Беба в качестве свидетеля на допросе в суде рассказывал, что «Экострой» якобы вообще не собирался приступать к работам, так как у компании не было опыта и кадров для подобных строек, и контракт мог оказаться под угрозой срыва. В итоге, когда ООО «Экострой» вошло в процедуру банкротства, «Домострой» заключил субподрядный контракт напрямую с ООО «Дорилмост», который позднее также ушел в банкротство с долгами на 700 млн руб.

Следствие доказало, что Илья Беба фактически пролоббировал интересы компании отца. Подсудимый полностью признал вину, однако отказался давать показания в суде, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Потерпевшего Арутюна Урфаляна также не удалось допросить: он уехал в Армению и оттуда уведомил суд, что претензий к Илье Бебе у него нет. Ущерб 4,7 млн руб. — разницу между запрошенными 15% и итоговыми 13% за уступку субподряда — погасил Андрей Беба.

Илье Бебе обвинение запросило пять лет колонии условно. Защита согласилась с наказанием, не связанным с отбыванием срока в местах лишения свободы. В итоге суд ограничился условным сроком и запретил осужденному 2,5 года занимать должности на муниципальной службе. Защита не планирует обжаловать приговор.

Добавим, Илья Беба уволился из ГУММиД в июле 2025 года спустя два месяца после отставки его руководителя Андрея Левдикова, которого вскоре обвинили в мошенничестве и получении взятки в виде ремонта квартиры от предпринимателя Усика Петросяна. В июле 2026 года ему назначили пять лет лишения свободы и оштрафовали на 20 млн руб. Его сменщика в должности главы ГУММиД Анатолия Агеева обвинили в преступной халатности после гибели подростка в здании, которое управление не успело снести.

Роман Рыскаль