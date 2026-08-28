Путин поручил АСИ предложить меры для роста частных инвестиций в соцсферу

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) предложить меры для стимулирования частных инвестиций в соцсферу. Для победы и успешного развития страны необходим вклад волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей, сообщил Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Прошу Агентство (стратегических инициатив — «Ъ») предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей»,— сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что идеи АСИ и участников форума должны быть «созидательным ответом на вызов нового времени». «Мы создаем его для будущих поколений, создаем все вместе, для укрепления суверенитета, боремся за будущее России»,— добавил Владимир Путин.

Президент прибыл в Нижний Новгород 28 августа и осмотрел выставку участников конкурса технологических компаний «Знай наших». В Кремле сообщали, что Владимир Путин проведет рабочие встречи, в том числе с губернатором Глебом Никитиным, и посетит новые крупные объекты и промышленное производство.

Владимир Зубарев