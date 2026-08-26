Ну и дела у прокурора

Как стало известно «Ъ», апелляционный суд отменил приговор вору в законе Звиаду Озманяну (Звиад Тбилисский), осужденному на 11 лет и один день колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Уголовное дело в отношении «авторитета» вернули прокурору Нижегородской области из-за нарушения территориальной подсудности: его возбудили в Нижнем Новгороде до того, как Звиад Озманян прибыл из оренбургской колонии, а до этого он находился в местах лишения свободы еще в четырех российских регионах. Осужденный не признал вину и настаивал, что отказался от криминального статуса в 2019 году. Несмотря на отмену приговора «авторитета» оставили под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор вору в законе Звиаду Озманяну, известному в криминальных кругах как Звиад Тбилисский, выяснил «Ъ». В апреле его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и приговорили к 11 годам и одному дню колонии особого режима. Прокуроры доказали, что в 2019–2024 годах Звиад Озманян в местах лишения свободы контролировал ряд нижегородских исправительных учреждений, «общак», распределял преступные доходы, регулировал конфликты среди осужденных, руководил криминалитетом, а также назначал «положенцев» и пропагандировал преступную идеологию.

Как писал «Ъ», «авторитета» «короновали» 11 февраля 2013 года в Москве воры в законе Темури Мирзоев, Вагиф Сулейманов, Гизо Кардава и другие «авторитеты», а сам Звиад Тбилисский, по данным прокуратуры, участвовал в «коронации» еще 15 воров в Турции и России. В МВД Москвы сообщали, что преступный авторитет контролировал столичные этнические группировки, которые занимались разбоями и кражами. А в 2017 году Канавинский райсуд назначил ему 10 лет лишения свободы за разбойное нападение на нижегородского предпринимателя, которого, как следует из опубликованного приговора, он вместе с Мамукой и Нодаром Магомедовыми в 2012 году схватили около дома, привязали к стулу и угрозами ножом и пытками похитили телефоны, деньги, шубы и золотые монеты общей стоимостью более 1 млн руб.

Обвинение в воровском статусе Звиаду Озманяну предъявили за несколько дней до освобождения из колонии в июле 2024 года. На судебном следствии он доказывал, что отказался от воровской короны еще в 2019 году и преступный мир осведомлен об этом, в том числе, по публикациям в СМИ. Подсудимый настаивал, что добровольный отказ от преступного статуса по норме ст. 210.1 освобождает от уголовной ответственности, а контролировать других осужденных он не мог, так как находился в особо строгих условиях в одиночных камерах с видеонаблюдением и без средств связи. Тем не менее, суд вынес ему обвинительный приговор, по сути, признав его вором в законе.

Адвокат Алексей Киреев рассказал «Ъ», что апелляция отменила приговор в связи с нарушением территориальной подсудности и вернула уголовное дело в отношении его подзащитного прокурору Нижегородской области для устранения препятствий в рассмотрении. Господин Киреев напомнил, что в инкриминируемый период с 2019 года Звиад Озманян отбывал наказание в колониях Ульяновской области, Башкирии, Алтайского края, Челябинской и Оренбургской областей, откуда его привезли в Нижний Новгород. «Однако уголовное дело в Нижнем Новгороде возбудили до того, как он сюда прибыл. При этом инкриминируемое преступление было окончено в Оренбурге. Возбудить дело в Нижнем Новгороде в принципе могли, но тогда материалы необходимо было либо передать по подследственности, либо вынести постановление о том, чтобы расследовать его здесь. Такого постановления в деле нет», — подчеркнул Алексей Киреев. Защитник добавил, что апелляционный суд запросил сведения о движении материалов дела и перемещениях Звиада Озманяна по местам лишения свободы и в итоге решил вернуть дело областному прокурору несмотря на возражения гособвинения.

Несмотря на отмену приговора суд оставил Звиада Озманяна под стражей.

Роман Рыскаль