Минфин Нижегородской области привлечет 15 млрд рублей в банках

Центр размещения заказов Нижегородской области объявил аукционы на привлечение 15 млрд руб. коммерческих займов, следует из аукционной документации на сайте госзакупок. Кредитные линии сроком один год откроют для финансирования дефицита областного бюджета и пополнения остатков на счете, а также для погашения госдолга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Заемные средства планируется привлечь с плавающей процентной ставкой в размере ключевой ставки Центробанка с надбавкой. Заявки на торги принимают до 3 сентября, итоги аукционов подведут 4 сентября.

Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области на 1 августа 2026 года составил 204,45 млрд руб. В структуре долга 54,8% занимают бюджетные кредиты, 32% — коммерческие кредиты, 12,5% — государственные ценные бумаги, 0,7% — госгарантии. Доля коммерческих кредитов за месяц увеличилась на 1,3 п.п.

Владимир Зубарев