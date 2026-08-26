Нижегородский ХК «Торпедо» надеется на медали в новом сезоне КХЛ

Хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) рассчитывает на медали в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026-2027 годов. О подготовке к новому сезоне гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга и главный тренер Алексей Исаков рассказали на пресс-конференции 26 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

По словам руководителя клуба, в межсезонный период проведена достаточно серьезная работа, команду пополнили качественные новобранцы. «Прошлый сезон оставил у нас двоякое ощущение: с одной стороны, он был достаточно ярким и интересным, с другой стороны — чувство недосказанности при завершении сезона во втором раунде осталось. Я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы в новом сезоне послевкусие было уже со вкусом медалей как минимум. Это наша общая задача, поскольку 80-летие клуба нужно отмечать большими спортивными результатами», — сказал Евгений Забуга.

Предыдущий сезон «Торпедо» завершило с шестым местом в Западной конференции, и седьмым — в общей таблице лиги.

Алексей Исаков добавил, что после Кубка мэра Москвы будут приняты важные решения и определится более оптимальный состав игроков на предстоящий сезон.

Домашние матчи нового сезона «Торпедо» рассчитывает начать на новой ледовой арене на Стрелке. Евгений Забуга отметил, что для этого делается все возможное: «Это огромный сложный процесс, в котором есть бюрократическая часть, строительная и спортивная. Мы ежедневно находимся на связи с КХЛ. Все силы клуба брошены, чтобы 14 сентября состоялся матч-открытие. Второго сценария на сегодняшний день не существует в нашей ментальности».

Галина Шамберина