Число пострадавших от БПЛА нижегородских предпринимателей выросло в 2,5 раза

Число пострадавших от атак беспилотников на склады Wildberries нижегородских предпринимателей за две недели выросло в 2,5 раза — до 200 человек. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в минпромторге Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В министерстве отметили, что на этой неделе организовали встречу пострадавших с представителями маркетплейса, которые проконсультировали их и ответили на вопросы. В минпромторге не ответили на вопрос «Ъ-Приволжье», разработаны ли меры поддержки предпринимателей.

Сейчас правительство Нижегородской области продолжает формировать реестр предпринимателей, пострадавших от атак на склады.

Егор Емельянов, Владимир Зубарев