Ректор ННГУ анонсировал бесплатное обучение за контракт с Минобороны РФ

Возможность бесплатного обучения в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) появится при заключении контракта с Министерством обороны РФ для службы в войсках беспилотных систем. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Это решение утвердил ученый совет, новой возможностью смогут воспользоваться студенты всех программ обучения, любого курса и направления. «После заключения контракта обучающемуся предоставляется административный отпуск до окончания службы», — написал господин Трофимов.

Егор Емельянов