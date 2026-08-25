Суд запросит сведения о наградах бывшего нижегородского вице-мэра Ильи Штокмана

По ходатайству прокуратуры суд запросит у военных сведения о наградах и выплатах бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Илье Штокману в рамках мобилизации: не лишен ли он их и расследуются ли еще уголовные дела в отношении него. Об этом стало известно на заседании в Нижегородском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Запросы необходимы, чтобы разрешить ходатайство защиты об освобождении бывшего чиновника от уголовного преследования. Ходатайство защиты суд разрешит после того, как получит ответ от военкоматов в зоне СВО, где служил Штокман.

Подробнее о том, почему адвокаты просят освободить Илью Штокмана от уголовной ответственности, «Ъ-Приволжье» писал в заметке «Брать за брата».

Владимир Зубарев