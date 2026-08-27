Главные новости за 27 августа. Сочи

В Сочи собрали первую экспериментальную партию полностью созревших бананов российского производства — около 150 кг плодов направили на лабораторное исследование перед реализацией урожая. Бананы выращивают на плантации примерно из 300 растений, из которых 120 уже плодоносят, а 45 находятся в стадии цветения.

В Сочи открылся 30-й Форум современной журналистики «Вся Россия», который объединил более тысячи журналистов из 89 регионов России и представителей СМИ Белоруссии, Китая, КНДР и Абхазии. Участники обсудят развитие региональных СМИ и новые форматы, а также влияние искусственного интеллекта на профессию и правила его использования в обновленном кодексе этики.

В Сочи перед 1 сентября усиливают меры безопасности в образовательных организациях. Все учреждения проверили, 183 школы и других объекта участвовали в антитеррористических учениях, а во время мероприятий ко Дню знаний охрану усилят более чем 700 сотрудниками полиции.

В Сочи проходит международная конференция по адаптации прибрежных территорий к климатическим изменениям с участием ученых из России, Абхазии, Бразилии и ЮАР. Специалисты оценивают климатические риски, обсуждают меры адаптации и использование цифровых технологий и ИИ, а также рассматривают прогнозы изменения температуры до 2099 года.

В Сочи и на территории «Сириус» 28 августа ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, а на участке моря Магри—Веселое сохраняется опасность смерчей. Из-за непогоды в Сочи могут временно ограничить купание на пляжах, а городские службы работают в усиленном режиме.

В Сочи возбудили уголовное дело после осквернения мемориала, посвященного танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Следователи устанавливают местонахождение девушки, которая, по данным следствия, совершила противоправные действия на территории монумента.