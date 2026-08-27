Купание на пляжах Сочи могут временно ограничить из-за непогоды
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 28 августа ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. В акватории Черного моря на участке Магри—Веселое в течение 28 и 29 августа сохраняется опасность формирования смерчей.
Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ
Из-за непогоды купание на пляжах Сочи могут временно ограничить. Решение принимают пользователи пляжных территорий с учетом обстановки на конкретном участке береговой полосы.
Городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперативный штаб. Жителям и гостям рекомендуют отказаться от отдыха у моря, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями и соблюдать меры безопасности.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до утра 29 августа. Ливни сопровождаются грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с. На основной территории региона к концу рабочей недели ожидается понижение температуры до +24…+29 градусов.
Опасность формирования смерчей также сохраняется на участке Черного моря от Анапы до Магри.