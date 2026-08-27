В Сочи возбудили дело после осквернения памятника танкистам

В Сочи следственный отдел по Хостинскому району возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориального сооружения, посвященного погибшим при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для расследования стали публикации в социальных сетях о противоправных действиях девушки на территории, прилегающей к монументу. По данным следствия, ее действия привели к осквернению мемориального сооружения.

Уголовное дело возбудили по статье об осквернении мемориальных сооружений. Следователи проводят необходимые действия, в том числе устанавливают местонахождение девушки, которая совершила противоправные действия.

Ранее сообщалось, что две девушки остановились у музея на улице 50 лет СССР. После этого одна из них справила нужду непосредственно на монументе, посвященном танкистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сведения об инциденте правоохранители выявили в ходе мониторинга интернет-пространства.

Мария Удовик