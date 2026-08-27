В Сочи усилят охрану школ перед 1 сентября

В Сочи перед 1 сентября усиливают меры безопасности в образовательных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Перед началом учебного года все образовательные организации прошли проверки. 18 и 19 августа 183 учреждения участвовали в антитеррористических учениях. Также городские службы, правоохранители и охранные организации отработали порядок взаимодействия.

Перед Днем знаний патрули приблизят к школам, проведут дополнительные обследования учреждений. Во время праздничных мероприятий охрану обеспечат сотрудники полиции. Всего к поддержанию порядка планируют привлечь более 700 сотрудников УВД по Сочи.

Школы и другие образовательные учреждения оборудованы ограждениями, тревожными сигнализациями, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией, огнетушителями и контрольно-пропускными пунктами. В этом году дополнительно установили 19 стационарных металлорамок и 18 стационарных КПП. Круглосуточную охрану обеспечивают лицензированные сотрудники частных охранных организаций.

Мероприятия ко Дню знаний в этом году проведут внутри зданий образовательных учреждений. Перед началом учебного года школьники также пройдут инструктажи по безопасности и действиям при непредвиденных ситуациях.

Отдельно в городе занимаются профилактикой противоправного поведения среди несовершеннолетних. Около 400 детей находятся на профилактическом учете. С ними работают педагоги и психологи, а сведения о нуждающихся в повышенном внимании систематизируют в системе «Профилактика».

До 1 сентября также обновляют дорожную инфраструктуру возле школ и детских садов. Рядом со 168 образовательными учреждениями обновили переходы, нанесли более 3,7 тыс. кв. м разметки, заменили 50 м ограждений и установили новые знаки. Возле гимназии №9 на Курортном проспекте появился переход со светофором. На улице Красноармейской установили искусственные неровности, еще четыре планируют установить возле школ №14 и №4.

Мария Удовик