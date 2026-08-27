В Сочи ученые разработают меры адаптации побережья к климатическим изменениям

С 26 по 28 августа в Сочи проходит международная научная конференция «Адаптационные стратегии для прибрежных территорий в эпоху климатических изменений». Мероприятие организовали на базе Субтропического научного центра РАН. В конференции участвуют ученые и эксперты из России, Абхазии, Бразилии и Южно-Африканской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Участники обсуждают уязвимость прибрежных экосистем к климатическим и антропогенным воздействиям, оценивают риски и разрабатывают меры адаптации. Отдельные направления связаны с управлением природопользованием, адаптационной политикой, инновационными решениями, а также применением цифровых технологий и искусственного интеллекта для моделирования и прогнозирования изменений.

Конференцию проводят в рамках проекта VULNECOAST при финансовой поддержке Минобрнауки России. Проект реализуется по шестой рамочной программе BRICS STI на 2024–2026 годы. На пленарном заседании ученые представили его результаты и рассмотрели изменения температуры и прогнозы до 2099 года для Азово-Черноморского, Бразильского и Южно-Африканского регионов. Для анализа использовали данные метеостанций, реанализов и моделей CMIP6.

Отдельно специалисты рассмотрели организационно-экономические механизмы адаптации использования гидроминеральных ресурсов к климатическим рискам на примере Большого Сочи.

По словам заместителя главы Сочи Петра Северова, участие ученых стран БРИКС позволит обменяться практиками и подготовить научно обоснованные решения для устойчивого развития прибрежных территорий.

По итогам конференции планируют подготовить рекомендации и практические инструменты для устойчивого природопользования и повышения устойчивости прибрежных зон к климатическим рискам. Тезисы войдут в электронный сборник и будут размещены в Российском индексе научного цитирования.

Мария Удовик