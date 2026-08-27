В Сочи открылся 30-й форум современной журналистики «Вся Россия»

В Зимнем театре Сочи открылся 30-й Форум современной журналистики «Вся Россия». В нем участвуют более тысячи журналистов из 89 регионов России, а также представители СМИ Белоруссии, Китая, КНДР и Абхазии, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба адмиристрации Сочи Фото: пресс-служба адмиристрации Сочи

Участникам направил приветствие президент России Владимир Путин. Обращение на открытии зачитал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В нем отмечается, что за 30 лет форум стал крупным отраслевым мероприятием для обсуждения вопросов современной журналистики и обмена профессиональным опытом.

Одной из тем форума станет развитие региональных СМИ и новых форматов в интернете, социальных сетях, блогах и мессенджерах.

В открытии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Андрей Прошунин, руководители федеральных СМИ и другие представители отрасли.

В рамках форума вручили премию имени Ясена Засурского. Ее лауреатом в этом году стал доктор филологических наук, профессор и декан филологического факультета РУДН Виктор Барабаш. Также наградили победителей конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2026 года.

Союз журналистов России также планирует обсудить влияние искусственного интеллекта на профессию. Представители отрасли намерены разработать обновленный кодекс профессиональной этики с правилами работы с ИИ. Его принятие запланировано на XIV съезде Союза журналистов России осенью 2027 года.

Форум продлится до 30 августа. В программу вошли лекции, мастер-классы, круглые столы, презентации медиапроектов и церемонии награждения.

Мария Удовик