Первый урожай полностью созревших бананов собрали в Сочи

В Сочи собрали первую экспериментальную партию полностью созревших бананов российского производства. Около 150 кг плодов направили на исследование в лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Экспертиза должна определить соответствие продукции требованиям ГОСТ 35258-2025 «Бананы свежие. Технические условия» перед началом реализации урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты исследуют органолептические и физико-химические показатели плодов, их сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора. В Федеральном центре напомнили, что в мае уже проводили исследование сочинских бананов, собранных на более ранней стадии зрелости. Тогда содержание магния в отечественных плодах оказалось почти вдвое выше, чем в импортных аналогах.

Бананы выращивают в рамках проекта АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». Основной производственной площадкой является тепличный комплекс КФХ «100 гектар» в Сочи. Плантация включает около 300 растений, высаженных в августе 2025 года.

В хозяйстве выращивают сорта Гранд Найн и Кавендиш, которые широко представлены на российском рынке и в основном поставляются из Эквадора. Селекцией культур, адаптированных к местным условиям, занимается Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии.

По данным проекта, в настоящее время плодоносят 120 растений, еще 45 находятся в стадии цветения. Урожайность планируют увеличивать по мере развития плантации. Первый ствол дает около 10–15 кг плодов, второй — 30–35 кг, а последующие могут обеспечивать урожай свыше 50 кг.

Для выращивания бананов в теплицах поддерживают температуру 20–22 градуса зимой и ограничивают ее повышение летом. Необходимую влажность обеспечивают системы мелкодисперсного и капельного орошения.

Одновременно специалисты испытывают различные составы субстрата. Восемь карликовых растений сорта Кавендиш выращивают в 200-литровых емкостях с четырьмя вариантами почвосмесей, включающими местный грунт, зоогумус, рисовую шелуху, чернозем и песок. Растения получают органические стимуляторы роста.

Первую партию сочинских бананов планируют реализовать в ограниченном объеме на территории тепличного комплекса. Решение о поставках в розничные сети примут после увеличения объемов производства.

Мария Удовик