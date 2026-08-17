Глава Новороссийска: ситуация с поставками топлива остается напряженной

В Новороссийске ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции остается напряженной. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой увеличить объемы поставок топлива в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Сейчас бензин имеется на 28 автозаправочных станциях города. При этом, отметил господин Кравченко, большая часть из них обеспечена только дизельным топливом.

На трех крупных АЗС продолжают дежурить волонтеры, которые помогают водителям и поддерживают порядок. Еще за семью заправками закреплены казаки. Власти планируют увеличить число задействованных добровольцев.

Глава города подчеркнул, что основной задачей остается сохранение контроля за организацией работы АЗС на фоне напряженной ситуации с поставками топлива.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко