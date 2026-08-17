В Новороссийске бензин остается в дефиците: АИ-95 есть только на шести АЗС

По состоянию на 9:00 17 августа в Новороссийске топливо отпускают 28 автозаправочных станций. При этом АИ-100 по-прежнему нет в наличии, АИ-95 доступен только на шести АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на 27 заправках, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции.

АИ-95 доступен, в частности, на АЗС «Лукойл» на улице Куникова, в станице Раевской, селе Глебовском, на АЗС «Газпром» в станице Натухаевской, а также на заправках Rusoil в Цемдолине и «Татнефть» в Верхнебаканском. АИ-92 есть на пяти АЗС, включая «Лукойл» на проспекте Дзержинского и в станице Раевской, Rusoil в Цемдолине и «Ягуар» в Натухаевской.

Дизельное топливо доступно на большинстве работающих заправок. В частности, его отпускают «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB и «Ягуар».

При этом две АЗС работают в особом режиме. «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина возле развязки и «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят не посещать эти заправки. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

За неделю ситуация с наличием топлива остается напряженной: 11 августа бензин АИ-95 был доступен на 16 АЗС, АИ-92 — на 17, а дизельное топливо — на 25. К 17 августа число заправок с АИ-95 сократилось до шести, с АИ-92 — до пяти. При этом общее число АЗС, отпускающих топливо, выросло с 25 до 28.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко