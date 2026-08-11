Власти Новороссийска оценили влияние топливного кризиса на пробки в летний сезон

В администрации Новороссийска прокомментировали ситуацию с транспортной нагрузкой на городские дороги. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе мэрии, летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В зимний период по автомобильным дорогам в Новороссийск ежедневно въезжает около 35,3 тыс. транспортных средств, из которых 26,3 тыс. приходится на легковые автомобили и 9 тыс. — на грузовые. Летом транспортный поток возрастает в несколько раз — до 75 тыс. машин в сутки. Из них 65,5 тыс. составляют легковые автомобили, а 9,5 тыс. — грузовые. Около 10–12 тыс. легковых машин приходится на транзитный курортный транспорт, проходящий по муниципальным дорогам.

При этом пропускная способность дорог местного значения значительно ниже фактической интенсивности движения и составляет от 2 тыс. до 6 тыс. транспортных средств в сутки.

В мэрии Новороссийска также отметили, что нынешнее снижение нагрузки на дороги носит скорее вынужденный характер. При восстановлении привычного объема автомобильных поездок проблема пропускной способности городской дорожной сети вновь может обостриться.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС Новороссийска публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ ранее предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Нурий Бзасежев