Главные новости недели в Нижегородской области к 16 августа

Директор третьего дорожного учреждения в Нижнем Новгороде попал под следствие. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя МБУ «Дорожник» Евгения Соловых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Холдинг AVA Group займется строительством двух из пяти кластеров инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Они расположатся на улицах Сахарова и Деловой.

Проект закона о росте штрафов за мусор и самокаты поступил в нижегородский парламент. Губернатор внес проект поправок в региональный КоАП об ужесточении ответственности за нарушения в сфере благоустройства, размер штрафов по большинству таких нарушений не пересматривали с 2012 года.

Минстрой выдал разрешение на строительство склада Wildberries в Новинках. Против строительства продолжают выступать местные жители.

Нижегородского экс-депутата Михаила Дикина приговорили к 280 часам обязательных работ за угрозу убийством. Бывший зампред ЗС НО и предприниматель, отсидевший более десяти лет за покушение на убийство Олега Сорокина, в 2024 году вступил в конфликт с водителем на улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман

Фото: Роман Рыскаль / Коммерсантъ Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман

Фото: Роман Рыскаль / Коммерсантъ

Адвокаты просят освободить бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана от уголовной ответственности. Экс-чиновника и участника СВО вместе с братом судят по обвинению в получении взятки.

Бывший замглавы ГУММиД Илья Беба признал вину в превышении полномочий. Он сознался в воспрепятствовании предпринимательской деятельности с капремонтом путепровода Мызинского моста.

Апелляция утвердила снос 18 домов около Горьковского водохранилища. Ассоциация «Зеленый дол» проиграла спор с природоохранной прокуратурой.

Нижегородским предпринимателям обещают поддержку после атак на Wildberries. Правительство области формирует реестр предпринимателей, потерявших товар. Пока речь идет примерно о 80 селлерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Бывший председатель гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Налоговая служба подала иск о банкротстве бывшего директора нижегородского завода «Красный Якорь», экс-председателя гордумы Дмитрия Барыкина. Претензии к коммерсанту, который находится в розыске, связаны с долгом более 3 млн руб.

Бывший руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин назначен главным федеральным инспектором по Татарстану. Он сменил Виктора Демидова.

На пять нижегородских округов в Госдуму девятого созыва претендуют 39 человек. Также в выборах будут участвовать кандидаты по партийным спискам.