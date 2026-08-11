Минстрой выдал разрешение на строительство склада Wildberries в Новинках

Минстрой Нижегородской области выдал ООО «РВБ» разрешение на строительство склада в Новинках. Это следует из реестра разрешений, опубликованных на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», компания планирует инвестировать в склад Wildberries 12 млрд руб. Под логистический объект выделен земельный участок площадью 35,5 га.

Против строительства склада выступили местные жители: они напомнили, что вместо комплекса им обещали зеленые зоны и социальные объекты. Однако в иске к областному министерству градостроительной деятельности об отмене изменений в генплан и правил землепользования и застройки им было отказано. Тем не менее, после их обращения к председателю СК Александру Бастрыкину расследуется уголовное дело о халатности по ст. 293 УК РФ.

Владимир Зубарев