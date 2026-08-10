AVA Group займется двумя кластерами нижегородского ИНТЦ

Холдинг AVA Group займется строительством двух из пяти кластеров инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Они расположатся на улицах Сахарова и Деловой и будут называться по наименованию этих улиц, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AVA Group Фото: AVA Group

Общая площадь кластеров «Деловая» и «Сахарова» составит 4,56 га. Участки для реализации проекта ИНТЦ передал холдингу в субаренду. В периметр кластеров войдут административные здания, научно-производственные и лабораторные корпуса. Объем инвестиций пока не называется, он станет известен после детального просчета концепции, к которому сейчас приступили.

Всего ИНТЦ включает пять кластеров — «Высоцкого», «Акимова», «Деловая», «Сахарова», «Дзержинск». При этом кластер «Сахарова» состоит из двух участков, AVA Group займется застройкой одного из них.

Как писал «Ъ-Приволжье», медицинский кластер «Высоцкого» развивает АО «Силнекс», соглашение с ним заключили в начале 2024 года. Еще один участок на Сахарова развивают ООО «Поликетон» и АО «НаноХимИнвест».

Для кластера «Дзержинск», который рассматривается под химическую отрасль, идет поиск инвестора.

Всего в проект ИНТЦ уже вовлечены 57 компаний с общим заявленным объемом инвестиций 33 млрд руб., рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Добавим, AVA Group также займется развитием инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в районе города Бор.

Галина Шамберина